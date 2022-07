Jersey numbers, heights and weights released for Tennessee newcomers

Tennessee will hit the stage in Atlanta on Thursday for their annual SEC Media Days appearance. With that comes a fresh roster update, complete with adjusted heights and weights, along with number assignments for newcomers to the team.

Below is everything you need to know ahead of this fall.

Newcomers

OL Mo Clipper Jr.: No. 56 (6-5, 305)

OL Brian Grant: No. 73 (6-7, 290)

DB Christian Harrison: No. 29 (6-0, 190)

LB Elijah Herring: No. 44 (6-2, 227)

OL Savion Herring: (So.) No. 71 (6-5, 320)

QB Tayven Jackson: No. 3 (6-3, 200)

DL Jayson Jenkins: No. 97 (6-6, 280)

DL Joshua Josephs: No. 19 (6-3, 221)

WR Bru McCoy: (r-Jr) No. 15 (6-3, 220)

WR Cameron Miller: No. 22 (6-1, 206)

OL Gerald Mincey: (r-So) No. 54 (6-6, 337)

OL Addison Nichols: No. 72 (6-5, 318)

WR Chas Nimrod: No. 81 (6-3, 192)

DE James Pearce Jr.: No. 27 (6-5, 220)

LB Kalib Perry: No. 40 (6-3, 215)

DL Jordan Phillips: No. 50 (6-2, 295)

OL Masai Reddick: No. 68 (6-5, 335)

RB Dylan Sampson: No. 24 (5-11, 190)

DB Jourdan Thomas: No. 25 (6-2, 190)

DB Andre Turrentine: (r-Fr) No. 17 (5-11, 195)

DB Wesley Walker: (r-Jr) No. 13 (6-1, 204)

WR Kaleb Webb: No. 84 (6-3, 196)

DL Tyre West: No. 54 (6-3, 290)

WR Squirrel White: No. 10 (5-10, 160)

DB Dee Williams: (Jr) No. 3 (5-11, 190)

RB Justin Williams-Thomas: No. 26 (6-0, 210)

Some other housekeeping notes, a handful of Tennessee veterans will be sporting different numbers this season.

Numbers Changes

Jaylen McCollough: 22 to 2

Brandon Turnage: 29 to 8

Kamal Hadden: 13 to 5

Will Albright: 46 to 55

Amari McNeill: 93 to 88

Dominic Bailey: 59 to 90